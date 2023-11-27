Hayvancılık alanında sağlanan destekler arttı

Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık alanında sağladığı destekler güncellendi. Hayvancılığa verdiği sürü yöneticisi desteği yüzde 150, buzağı desteği yüzde 133, anaç koyun-keçi desteği yüzde 100 oranlarında artırılırken, 2023 yılı için koç-teke alım desteği de 2 bin lira/baş olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği" 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Öte yandan, Damızlık Düve Yetiştirme Merkezleri ve hastalıktan ari işletmelerden hayvan alımlarında ise yüzde 50 düve alım hibe desteği uygulanacak.