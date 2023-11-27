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Haberler Ekonomi Hayvancılık alanında sağlanan destekler arttı

Hayvancılık alanında sağlanan destekler arttı

HABER MERKEZİ
Hayvancılık alanında sağlanan destekler arttı
Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık alanında sağladığı destekler güncellendi. Hayvancılığa verdiği sürü yöneticisi desteği yüzde 150, buzağı desteği yüzde 133, anaç koyun-keçi desteği yüzde 100 oranlarında artırılırken, 2023 yılı için koç-teke alım desteği de 2 bin lira/baş olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği" 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Öte yandan, Damızlık Düve Yetiştirme Merkezleri ve hastalıktan ari işletmelerden hayvan alımlarında ise yüzde 50 düve alım hibe desteği uygulanacak.
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