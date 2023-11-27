Primi eksik olanlara ucuz emeklilik fırsatı

EYT düzenlemesinden yararlanacak 2 milyon vatandaş daha 2024'te emeklilik planlaması yapıyor. Sadece EYT'liler değil çalışanlar da borçlanarak emekliliklerini erkene çekebilir. Yeni asgari ücretle birlikte 1 Ocak 2024 itibariyle doğum, yurt dışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak. Bu nedenle yeni yıl öncesi bu son fırsat. Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için 5 haftalık süresi bulunuyor. Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bugün 64 bin 386 lira olan 15 aylık askerlik borçlanması 96 bin 579 liraya çıkacak. Ocak ayından önce 154 bin liraya yapılabilecek bir doğum borçlanması 205 bin liraya çıkacak. Bugünden borçlanmasını yapan 51 bin lira daha az ödeyecek.