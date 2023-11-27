Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması

Son dakika haberleri...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asgari Ücret Komisyonu'nun 1 Aralık'ta çalışmalara başlayacağını söyledi.

CEVDET YILMAZ'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 bin 500 lira altındaki emekli maaşları için bütçe imkanlarını zorlayacakları mesajını verdi.

TARAFLAR HAZIRLIKLARINI YAPTI

İşsizinden, çalışanına, ev kadınından Bağ-Kur'luya kadar hemen herkesi ilgilendiren asgari ücret, 2024 yılı için yeniden belirlenecek. Aralık ayı ile birlikte başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu için taraflar hazırlıklarını yaptı.

Komisyonda 15 üye bulunuyor. Bu üyelerden 5 tanesini işçileri temsilen Türk-İş, 5 tanesini ise işverenleri temsilen TİSK oluşturuyor. Komisyon'da ayrıca hakem rolüyle 5 üyede hükümeti temsilen bulunuyor.

Komisyon tüm tarafların ev sahipliğinde üç toplantı yapıyor ve dördüncü toplantı sonunda yeni rakam açıklanıyor. TÜRK-İş, 15 kişilik komisyonda yeri alacak 5 üyesinin 4'ünün farklı mesleklerden asgari ücretliler olacağını açıkladı.

Konfederasyonun Genel Başkanı Ergün Atalay, "Komisyonda 5 kişilik Türk-İş heyetinde bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretli 4 işçi yer alacak. TÜRK-İş yönetiminden bir sendikacı ile sendikalı olmayan garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden 4 işçi kardeşimiz görüşmelerde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edecek" şeklinde konuştu.

Asgari ücret Türkiye'de uygulanan en az ücreti göstermesinin dışında, borçlanmadan işsizlik maaşına, gelir kriterinden sağlık primlerine kadar birçok ödemenin de parametresini oluşturuyor. Birçok ödeme ve borçlanma brüt asgari ücrete göre belirlendiğinden açıklanacak rakam işçiler ile birlikte 81 milyonu da ilgilendirecek.

RAKAMLAR NASIL DEĞİŞECEK?

2022 ve 2023 yılları için asgari ücret iki kez belirlenmişti. 2023 yılına yüzde 54.66'lık artışla 8 bin 506 liradan başlayan net asgari ücret, geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 34'lük ara zam ile 11 bin 402 liraya ulaştı.

Haziran ayından bu yana geçen 6 aylık enflasyon bu yüzden yeni asgari ücretin belirlenmesinde de önemli rol oynayacak. Orta Vadeli Program öngörüsüne göre yüzde 65'lik yıl sonu enflasyonu bize 6 aylık oranın yüzde 38 civarında olacağını gösteriyor. Ayrıca buna bir refah payı da eklendiğinde artışın yüzde 50'yi bulabileceğini hesaplayabiliriz.

Sadece yüzde 38'lik 6 aylık enflasyon yansıtıldığında net asgari ücret 15 bin 707 liraya, yüzde 50 yansıtıldığında ise 17 bin 103 liraya çıkmış olacak. Böylece emeklilere ve memurlara yapılacak zam oranı ile paralel bir artış da yapılmış olacak.