Çiftçilere mazot ve gübre desteği netleşti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bitkisel üretim destek ödemelerine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı. Çiftçilere yapılacak tarımsal desteklerle ilgili tebliğe göre; buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf için dekar başına toplamda 149 TL mazot ve gübre desteği ödenecek. Tebliğde diğer üretim konularına göre verilecek destek miktarları da yer aldı. Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, taleplerini 29 Aralık'a kadar yazılı olarak bildirecek. Buna göre; çiftçilere, 2023 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteklemesi yapılacak. Hesaplanan mazot ve gübre desteği, çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanacak, nakdi ödeme yapılmayacak.

DEKAR BAŞINA DESTEK

Arpa, buğday, çavdar, yulaf: 103 TL mazot, 46 TL gübre. Aspir üreticilerine: 103 TL mazot, 21 TL gübre. Kolza (kanola) üreticilerine: 121 TL mazot, 21 TL gübre. Fındık, soğan, yaş çay, zeytin: 86 TL mazot, 21 TL gübre. Çeltik üretimine: 250 TL mazot 21 TL gübre. Patates, soya üreticilerine: 172 TL mazot, 21 TL gübre. Yağlık ayçiçeği üretimine: 121 TL mazot, 21 TL gübre.