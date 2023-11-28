Tarıma elverişli alanlarda yapılaşmadan vazgeçilmeli

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen GROWTECH ANTALYA fuarı kapsamında gerçekleşen, 'İklim Demleniyor' başlıklı panelde iklim değişikliğinin ülkemize ve tarım sektörüne olan etkileri masaya yatırıldı.İklim Gazetecisi Yasemin Mıstıkoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen panelin konuğu Türk Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Dr. Mikdat Kadıoğlu oldu. Tarıma elverişli alanlarda yapılaşmadan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Kadıoğlu, meteorolojinin sağladığı verilerin sürdürülebilirlik için tarımsal planlamada kullanılmasının önemine dikkat çekti.