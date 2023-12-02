Bakan Şimşek’ten S&P yorumu: Güven artıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P'nin raporuna ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomide attığı adımların karşılık bulduğunu belirterek, Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız" dedi. Öte yandan, S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası' da tükenen net döviz rezervi stokunu yavaş yavaş yeniden inşa ettiği vurgulandı.