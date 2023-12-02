Sosyal Güvenlik Kurum (SGK) 75 uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Sosyal Güvenlik Kurumu sözlü sınav yapılmak suretiyle 75 personel alımı yapacağını duyurdu. Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı için başvuru şartları ve başvuru tarihleri araştırılıyor. İşte personel alımına ilişkin tüm merak edilenler...
Sosyal Güvenlik Kurumu sözlü sınav yapılmak suretiyle 75 personel alımı yapacağını duyurdu. Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı için başvuru şartları ve başvuru tarihleri araştırılıyor. İşte personel alımına ilişkin tüm merak edilenler...
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
▪ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.
▪ Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
▪ ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) ekli tabloda her bir grup için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.
▪ En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin, Tablo 1'de belirtilen öğrenim dalından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.(Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka
yüklemeleri gerekir.)
▪ Geçerliliği devam eden YDS'den (İngilizce) en az (D) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
▪ Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
▪ Başvurular 04 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 20 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59 itibariyle sona erecektir.
▪ Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyer
kapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
▪ Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra E-Devlet üzerinden "Başvurularınız" ekranından başvurularını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularınız" ekranında
"Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.
▪ Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belge eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecektir.
▪ Belirtilen gün ve saate kadar elektronik ortamda tamamlanmayan başvurular ile başvuru için gerekli belgeleri bulunmayan veya eksik ya da hatalı yüklenmiş başvurular dikkate alınmayacak ve belgelerin sonradan tamamlanması da mümkün olmayacaktır.
▪ Adaylar Tablo 1'de belirtilen yalnızca bir alana başvuru yapabileceklerdir.
▪ Giriş sınavına, bir öğrenim dalında belirlenen kontenjan sayısı kadar başvuru olmaması halinde eksik kalan sayı kadar diğer öğrenim dallarında kontenjan sayısı arttırılabilecektir.
SINAV TARİHİ VE YERİ
Sınav Tarihi: 10 Ocak 2024 ile 19 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Sınav Yeri: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 06520 BalgatÇankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.