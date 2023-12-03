İhracatta tarihi yükseliş Kasım ayında da sürdü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, "Kasım ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 oranında artarak tam 23 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece kasımda tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk" dedi. Bakan Polat ayrıca büyük 6 Şubat depreminin ihracatın üzerindeki olumsuz etkisinin 6 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti. İthalat rakamlarını da veren Bakan Bolat, "İthalatımız ise, Kasım ayında yüzde 5,6 oranında azalarak 28,9 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığımız da 5,9 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da çok önemli 8,2 puan daha artarak kasım ayında yüzde 79 buçuk olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.