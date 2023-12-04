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Denizli Makina İhtisas OSB’nin temeli atıldı

HABER MERKEZİ
Denizli Makina İhtisas OSB’nin temeli atıldı
Denizli Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (DEMİOSB) Temel Atma Töreni, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizlili iş insanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. DEMİOSB Başkanı Selim Kasapoğlu, "Alt yapı çalışmaları 2024'ün sonunda sonlanacak. 2025'te bölgede fabrikalar yükselmeye başlar. Bu dev projenin ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
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