Emekli ve memur zammı enflasyonun üzerinde olacak

Yeni yılda, milyonlarca çalışan, emekli, memur, asgari ücretli, öğrencinin geçim kaynağı olan "ücret, maaş, aylığı" artacak. Yeni yılda en düşük emekli aylığının 10 bin liranın üzerine çıkması, emekli ve memura enflasyonun üzerinde artış yapılması bekleniyor. Beklenti yüzde 50'nin altında olmayacağı yönünde. Bugün 5. enflasyon verisi açıklanacak ancak yeni yıl zamları 3 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyon oranıyla netleşecek.

REFAH PAYI DA EKLENECEK

Hükümet enflasyonun üzerine refah payı ekleyecek. Yılsonu için yüzde 65 öngörülen enflasyon tahminine göre SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylığı ocak ayında refah payı hariç yüzde 37.76, memurların da yüzde 49.96 artacak. En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaşırken, en düşük memur emekli aylığı da yaklaşık 15 bin lira olacak. Merkez Bankası tahminin üst noktası yüzde 68 olarak gerçekleşirse Ocak'ta SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarına refah payı hariç yüzde 40.28, memur ve emeklilerine yüzde 52.19 zam yapılacak. Refah payıyla birlikte emeklilere yapılan zam da yüzde 52'yi geçecek.