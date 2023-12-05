Kripto paraya düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünya genelinde 1 trilyon doların üzerinde işlem hacmine sahip olan kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemeyi yeni yılda Meclis'e getiriyor. Yasada öncelikle kripto varlıklar tanımlanırken belli sınırı geçen kazançlardan işlem vergisi alınacak. Yasal düzenlemeyle kripto varlıkların üzerinden kara para aklama amacıyla kötüye kullanılmasının da önüne geçilecek. Yapılan çalışmaya göre Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belirli tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak, sektördeki şirketlerde sermaye şartı aranacak, yatırımcının korunması için alım satımda denetimler güçlendirilecek.