TCDD 62 işçi alacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 42 tren teşkil ve 20 gemi yükleme işçisi olmak üzere 62 işçi alımı gerçekleştirecek. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Gemi yükleme işçileri İzmir Liman İşletme Müdürlüğünde, tren teşkil işçileri ise İstanbul, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, İzmir, Malatya, Sivas, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mersin, Hatay, Niğde, Afyonkarahisar ve Denizli'de görev yapacak. Kurumun 42 tren teşkil işçisi alımı için KPSS şartı aranacak. Başvuru tarihleri ve diğer detaylar, TCDD'nin "http://www.tcdd.gov.tr/" internet sitesinin "duyurular" bölümünde yayımlanacak.