Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: Tek zam mı olacak?

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ilişkin, "İlkemiz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek" dedi.

Bakan Işıkhan, Kabine toplantısı sonrası soruları yanıtladı. 11 Aralık'ta görüşmelere başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına işaret eden Işıkhan, "Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor" ifadesini kullandı.

KAYIPLAR TELAFİ EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısında asgari ücret müjdesini, "Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak" ifadeleriyle duyurmuştu.

HIZLI SONUÇ KOMİSYONA BAĞLI

Temmuz ayındaki gibi hızlı bir şekilde taraflarla bir araya gelip pazartesi günü süreci başlatacaklarını söyleyen Bakan Işıkhan, "Komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor, teknik çalışmalar yapılıyor. Bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak" dedi.

İLKEMİZ ENFLASYONA EZDİRMEMEK

Süreci Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da arz ettiğini ifade eden Bakan Işıkhan, "İlkemiz her zamanki gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek" diye konuştu.

İŞVEREN DESTEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

"İşveren desteği ile ilgili bir çalışma olur mu?" sorusunu Işıkhan, "Bu konuların hepsini değerlendireceğiz" cevabını verdi.

TEK ZAM OLACAK

Asgari ücrete tek zam olacağını belirten Bakan Işıkhan, "Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari ücret yönetmeliğinde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi... Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık" dedi.