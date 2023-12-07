Borsa’da yatırımcı sayısı yüzde 146 arttı

MERKEZİ Kayıt Kuruluşu, kasım sonu itibari ile son bir yıl ve kasım ayındaki hesap ve yatırımcı sayılarını paylaştı. Hesap ve yatırımcı sayısında son bir yıldaki artış dikkati çekerken gençlerdeki çözülme de gözden kaçmadı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kasım sonu kapanış verilerini yayınladı. Kasım sonu itibarıyla bakiyeli hesap sayısının, son 1 yılda yüzde 89,36 artarak 15 milyon 112 bin 367 olduğu açıklandı. Kasım sonu kapanış verileri itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 146,06 artarak 8 milyon 215 bin 98 oldu. Kasım sonu kapanış verileri itibarıyla bakiyeli yatırımcı sayısı ise son 1 yılda yüzde 78,45 artarak 11 milyon 158 bin 161'e ulaştı.