Kasko poliçe fiyatları düştü

SIFIR ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki gerileme, sigorta şirketlerinin tazminat ödemelerini daha sürdürülebilir bir seviyede tutmalarına ve primleri düşürmelerine katkı sağladı. Kasım sonu itibarıyla poliçelerde yüzde 7'lik düşüş görülürken, en yüksek kasko sigortalılık oranı İstanbul ve Ankara oldu. Ayrıca primlerdeki düşüş, tüketiciler için daha uygun sigorta poliçelerine erişim sağlarken, müşterilere daha avantajlı seçenekler sunulmasına da imkan tanıdı. Düşüşün temel nedenlerinden biri de döviz kurlarındaki istikrarlı seyir oldu. Düşen sigorta primleri, araç sahiplerine maliyet tasarrufu sağlarken, aynı zamanda sigorta sektöründe güven yarattı.