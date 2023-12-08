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Haberler Ekonomi Ezine peyniri coğrafi işaret tescili aldı

Ezine peyniri coğrafi işaret tescili aldı

HABER MERKEZİ
Ezine peyniri coğrafi işaret tescili aldı
Tarım ve Orman Bakanlığı ve paydaş kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Ezine peyniri Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ezine peyniri Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu tescilin Ezine peynirinin AB'den coğrafi işaret tescili alan ilk peynir çeşidi olması açısından ayrı bir önem taşıdığı bildirildi. AB coğrafi işaret tescili için Safranbolu safranı, Araban sarımsağı ve Aydın Memecik zeytinyağı da AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı ve 3 aylık itiraz süresi sonunda tescil almaları bekleniyor.
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