Avec Rent a Car çıtayı yükseltti

Türkiye'nin önde gelen araç kiralama firmalarından Avec Rent a Car, kiralık araç hijyeninde çıtayı bir üst seviyeye çıkardı. Nano Gümüş İyon teknolojisi ile hijyen alanında önemli yeniliklere imza atan Kleentech ile iş birliği yapan Avec araçlarını KleenGard Inovatif Gümüş İyon Teknolojisi ile dezenfekte ediyor. Uygulama ile ilgili bilgi veren Avec Rent a Car Genel Müdür Yardımcısı Erkan Temur: "Patentli Kleentech Inovatif Dezenfeksiyon uygulaması tüm yüzeylerde iyonlaşarak uzun süreli (3 aya kadar) anti - bakteriyel özellik gösteriyor. Bakterileri kendisine doğru çekip yok etme özelliği patentli olan bu uygulama, çok özel formülasyonu sayesinde virüslere karşı da etkili. Kleentech Inovatif Dezenfeksiyon uygulaması ter, ayak ve sigara kokuları ile beraber organik bazlı kokuları da yok edebilir. Biz de araçlarımızı bu şekilde dezenfekte ederek müşterilerimize hijyenik ve temiz araçlar sunuyoruz." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI

Uygulamanın TSE standartlarına uygun olduğunu belirten Temur, ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip dezenfeksiyon uygulamasının Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylı olduğunu ifade etti. Avec Rent a Car'ın önceliğinin müşteri memnuniyeti olduğunun altını çizen Temur "2016 yılında kurulan AVEC Rent a Car, müşteri odaklı yaklaşımı ile kısa süre içerisinde en çok tercih edilen araç kiralama şirketlerinden biri haline geldi. Marka ve model çeşitliliği açısından oldukça zengin ve genç filosu ile Avec, müşteri memnuniyeti ile ilgili oldukça titiz davranmaktadır. Bunun neticesinde

Booking.com - Rental-Cars.com müşteri deneyimleriyle gerçekleştirilen oylamada 4 AVEC ofisi dünya birincisi olmuştur. Avec, kurulduğu günden bu yana, ekibin özverili çalışması ve müşterilerinin desteği ile, global birçok kiralama şirketi arasından hızla yükselerek, Türkiye'nin önde gelen araç kiralama şirketlerinden birisi olmuştur" dedi.

İZMİR'DE İKİNCİ ŞUBE

Paşalı Grubu bünyesindeki firmalardan Avec Rent a Car İzmir Adnan Menderes Havalimanı Şubesi 2018 yılında faaliyetine başladığını hatırlatan Temur, "Avec Rent a Car İzmir'in en genç araç filosu ve en fazla araç çeşidi ile hizmet vermektedir. İzmir'lilere daha fazla ve daha kolay ulaşabilmek için İzmir'de ikinci şubesini bu proje kapsamında Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde açmış olacaktır. Böylelikle Avec, İzmir'imizin hem güneyinde hem kuzeyinde hizmet verecektir" dedi.