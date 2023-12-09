“Zeytinyağında sıkıntımız yok”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'da zeytin hasadı yaptı ve zeytinyağında spekülasyonlarına itibar edilmemesini istedi. Bakan Yumaklı, 180 bin ton zeytinyağı üretimi olduğunu belirterek, tüketimin yeterli olduğunu açıkladı. Manisa'da serada üzüm hasadı da yapan Bakan Yumaklı, serada üzüm yetiştiriciliği ile yılda iki kez üzüm hasadı yapılabileceğini açıkladı. Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Akmeşe Mahallesinde zeytin hasadına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerle sohbet ederek, zeytin hasadının sonlarına yaklaşıldığını ve hasadın kapanışının da kendileri tarafından yapıldığını dile getirdi.

DENETİMLER YAPILIYOR

Piyasada zeytinyağı görünümlü farklı ürünler satıldığına dair kendilerine şikayetler geldiğini kaydeden Bakan Yumaklı şikayetlerin hemen ardından ekiplerin sahaya çıktığını ve 3 bin 500'ün üzerinde denetimle gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.