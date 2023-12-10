Emekli olacak memur seyyanen zam alamayacak

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yeni yılda emekli olacak memurların, Temmuz ayında verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zamdan faydalanamayacağını belirtti. 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarıldı ve emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapıldı. Böylece memurlar, toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş almaya hak kazandı. Fakat memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zam, kök maaşlara yansımayacak. Dolayısıyla memurlar emekli olurken bu ödemeyi emekli aylıklarına göremeyecekler.

YÜZDE 50'DEN OLACAK

Çalışan memurun aldığı maaşla emekli olduğu anda aldığı maaşın arasındaki farkın yüzde 44'lere kadar düştüğünü ifade eden Karakaş, "Seyyanen zam dolayısıyla ocak ayından sonra, memurların daha önceden çalışırken aldıkları maaşın yüzde 65-70'i civarında alırken, bu yüzde 50'nin bile altına düşecektir" değerlendirmesinde bulundu. Ekim 2008'de çıkarılan kanunla beraber, bu tarihten sonra memur olanların maaşlarının emekli sandığına değil, SGK kanununa göre hesaplanacağını da dile getiren Karakaş, "Emekli Sandığı'na tabi olan bir memurun eğer ki 25 yıl çalışması varsa, yüzde 75 oranında aylık bağlama oranı vardır. Aynı memur eğer yani 5510 sayılı SGK Kanunu'na göre çalışıyorsa, Ekim 2008'den sonra memur olanların tamamı artık Emekli Sandığı'na tabi değil. Dolayısıyla bunlara bağlanacak olan maaş yüzde 50'lik oran üzerinden olacak" dedi.