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Haberler Ekonomi MÜLKPAY ile konut yatırımı artık daha kolay

MÜLKPAY ile konut yatırımı artık daha kolay

HABER MERKEZİ
MÜLKPAY ile konut yatırımı artık daha kolay
İzmirli inşaat firması Sirius Yapı, Türkiye'de ilk defa hayata geçirdiği paylaşımlı müllkiyet sistemi olan MülkPay'ı kentin önde gelen gayrimenkul danışmanlarına tanıttı. Çiğli Yakakent'te yapımı devam eden Sirius Florida projesinin örnek dairesinde gerçekleştirilen lansman toplantısında, ortak tapulu ve kira garantili yatırım sisteminin ayrıntıları paylaşldı. Sirius Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü, Sirius Florida projesinde yatırımcılara 660 bin TL'den başlayan fiyatlarla 1+1 dairelerin 5'te 1'inin hissedarı olma şansı sunduklarını söyledi.
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