Raimondo, Bakan Bolat’ı tebrik etti

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABDTürkiye ikili ve ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşme gerçekleştirdi. ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Raimondo'nun, telefonla görüşmede, Bolat'ı göreve atanması dolayısıyla sıyla tebrik ettiği ve bakanlığının ABD-Türkiye ticari ilişkilerinin artırılmasına verdiği desteği bildirdiği aktarıldı. Raimondo ve Bolat'ın havacılık, dijital ekonomi ve enerji alanlarında devam eden işbirliğini görüştüğü belirtilen açıklamada, Raimondo'nun ABD'nin yeşil teknolojisinin ortak iklim değişikliği hedeflerine katkıda bulunma potansiyelini vurguladığı ifade edildi.