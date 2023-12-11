Dul ve yetimler de ikramiye alacak

EMEKLİLERE verilen 5 bin liralık ikramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. İkramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de hisseleri oranında ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ocak zammı öncesi milyonlarca vatandaşı rahatlatan 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi gerçekleşti.

KOMİSYONDAN GEÇTİ

ÇALIŞAN emeklilere 5000 TL ikramiye düzenlemesi de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Çalışan emekliye ikramiye kanun teklifi 86 maddelik torba yasaya eklendi. Torba teklifin görüşmeleri Meclis Genel kurulunda devam ediyor. Teklife göre çalışan emekliler de 5 bin liralık ödemeden faydalanacak. 3 bölüm halinde görüşülen düzenlemenin 43 maddesi kabul edildi.

Düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek. Emekli ikramiyesi vatandaşların maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor