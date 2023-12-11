İhracat yapan firmalara karbon eğitimi verildi

AB sınırda uygulanacak karbon düzenlemesi ile AB Ülkelerine ihracat yapan kapsam dahilindeki şirketler en az % 10 ek yatırım maliyetiyle karşı karşıya kalacak. Salihli Organize Sanayi Bölgesinde Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) teknik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde Sınırda Karbon Düzenlemesinin Avrupa Ülkelerine ihracat yapan firmalara etkileri üzerine konuşuldu. Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası ve İzmir merkezli SİMTE Danışmanlık Şirketi tarafından organize edilen sınırda karbon düzenleme mekanizması (SKDM) uygulama yönetmeliği teknik bilgilendirme eğitimiyle katılımcılar SKDM uygulama konularını detaylı öğrenerek, karbon düzenlemelerine dair bilgi sahibi oldular.

ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİİ VURGUSU

TOPLANTIDA ek yatırım maliyetleri, vergi yükü, tedarikçi seçiminde kriter, rekabet avantajı ve pazar kaybı, iklim kanunu ve ETS sistemi, gümrük kontrolleri ve ithalat izni, SKDM beyanı ve ithalat hakları konuları görüşüldü. Seminerde konuşma yapan SİMTE Danışmanlık Direktörü Yıldız Gönüllü; AB sınırda uygulanacak karbon düzenlemesi ile AB Ülkelerine ihracat yapan kapsam dahilindeki şirketlerin en az yüzde 10 ek yatırım maliyetiyle karşı karşıya kalacağını belirterek bu işletmelerin mevcut yapılarını revize etmeleri ve çevre dostu teknolojilere yatırım yapmaları gerektiğinin altını çizdi.