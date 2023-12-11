  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İŞKUR'dan 107 bin işçi alım ilanı! Başvuru şartları neler? İşte İŞKUR başvuru ekranı...

İŞKUR'dan 107 bin işçi alım ilanı! Başvuru şartları neler? İşte İŞKUR başvuru ekranı...

İŞKUR 81 ilde 107 bin personel istihdam edecek. İŞKUR işe alım ilanlarında çoğunlukla temizlik işçisi, garson ve beden işçisi pozisyonları için ilanlar yer alıyor. Peki İŞKUR iş başvurusu nereden nasıl yapılır? Başvurular için şartlar neler? İşte İŞKUR personel alımına ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

Hem kamu hem özel sektöre personel alımlarının gerçekleştiği İŞKUR'da 107 bin açık iş ilanı bulunuyor. İŞKUR aracılığıyla iş sahibi olmak isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. Peki İŞKUR üzerinden iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte İŞKUR başvuru ekranı...

İŞKUR’dan 107 bin işçi alım ilanı! Başvuru şartları neler? İşte İŞKUR başvuru ekranı...

İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Hem kamuya hem özel sektöre alımlar tüm hızıyla sürüyor. İŞKUR aracılığıyla, yılbaşından bu yana ise 1 milyon 148 bini aşkın kişi işe yerleşti.

Aralık ayında İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı. Halen İŞKUR'da yaklaşık 107 bin 698 açık iş bulunuyor.

İŞKUR’dan 107 bin işçi alım ilanı! Başvuru şartları neler? İşte İŞKUR başvuru ekranı...

NASIL BAŞVURULUYOR?
İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yapılacak olan bu alımlar için KPSS şartı aranmazken her ilanın kendi içinde belirli başvuru şartları bulunduğu bu nedenle de kişilerin bu şartları da dikkate alarak alımları takip etmesi gerektiğinden bahsetti. Merak edilen tüm detaylar İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlar üzerinden duyuruldu.

İŞKUR’dan 107 bin işçi alım ilanı! Başvuru şartları neler? İşte İŞKUR başvuru ekranı...

Başvuru Genel Şartlar
1.T.C. Vatandaşı olmak,
2.İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,
3.18 yaşını tamamlamış olmak,
4.Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak lazım
5.Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak
6.Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak
7.En az ilköğretim, lise ya da dengi okul mezunu olmak lazım (İlanlara göre değişkenlik gösterebilmektedir)
8.Vardiyalı çalışmaya uygun olmak gerekmektedir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA