İŞKUR’dan 107 bin işçi alım ilanı! Başvuru şartları neler? İşte İŞKUR başvuru ekranı...

Başvuru Genel Şartlar

1.T.C. Vatandaşı olmak,

2.İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

3.18 yaşını tamamlamış olmak,

4.Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak lazım

5.Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak

6.Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak

7.En az ilköğretim, lise ya da dengi okul mezunu olmak lazım (İlanlara göre değişkenlik gösterebilmektedir)

8.Vardiyalı çalışmaya uygun olmak gerekmektedir.