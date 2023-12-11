Kestanede verim düştü kalite arttı

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesinde bin bir zahmetle toplanan kestaneler, dikenli kabuklarından ayrılarak satışa sunulmaya başlandı... Denizli'nin Buldan ilçesi Alandız ve Kurudere mahallelerinde büyük emeklerle toplanan kestaneler, bir ay kadar bekletildiği eğrelti otlarıyla örtülü kuyulardan çıkarılarak, patoz makinesinden geçiriliyor. Bu sayede dikenli kabuklarından temizlenen kestaneler, boyutlarına göre ayrılarak çuvallara konuluyor.

Özenle çuvallara konulan kestaneler alıcılarını bekliyor. Geçen yıllara göre yarı yarıya verimin düştüğü kestanede kalitenin arttığını ifade eden üreticiler, bu yıl 150-200 TL arasında alıcı bulduklarını söyledi. Üretici Raziye Karaoğlan, "Bu yılki hasadımızı tamamladık. Her yerden alıcılarımız geliyor. Kestanemiz çok lezzetlidir" dedi.