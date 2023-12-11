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Haberler Ekonomi TÜBİTAK personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

TÜBİTAK personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

TÜBİTAK, emniyet-kritik sistemlerin geliştirilmesi evrelerinde görev almak üzere Araştırmacı personel alımı yapacağını duyurdu. TÜBİTAK bünyesinde çalışmak isteyenler personel alımına ilişkin detayları araştırıyor. Peki TÜBİTAK hangi branşta personel alımı yapacak? Personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvuru tarihleri neler? İşte TÜBİTAK personel alımına ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

TÜBİTAK personel alımına ilişkin detaylar merak ediliyor. TÜBİTAK Gebze'de istihdam edilmek üzere personel alımında bulunacağını duyurdu. Peki TÜBİTAK personel alımı hangi şehirlerde olacak? Personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte detaylar...

TÜBİTAK personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2- İş tanımında belirtilen alanda en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Sinyalizasyon sistemleri konusunda bilgi/tecrübe sahibi olmak,
Emniyet kritik yazılım geliştirme yaşam döngüsünün tüm evrelerinde görev üstlenebilmek,
PLC sistemleri için model tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi/tecrübe sahibi olmak,
Otomatik / Manuel test senaryoları ve adımları oluşturabiliyor ve uygulayabiliyor olmak,
Müşteri ihtiyaç ve gereksinimlerine uygun olarak yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde ister belirleme, tasarım, geliştirme, test, konfigürasyon, sürekli entegrasyon, sürüm yönetimi ve dağıtımı pratiklerinde tecrübe sahibi olmak,
Test senaryoları ve adımları oluşturabiliyor ve uygulayabiliyor olmak,
Dokümantasyon konusunda istekli ve düzenli çalışmak,
Versiyon kontrol sistemlerinden SVN, Git vb. en az birisini kullanmış olmak,
Tercihen SILworX, SCADE yazılımları hakkında tecrübe sahibi olmak,
Tercihen Python ile yazılım geliştirebiliyor olmak,
Takım çalışmasına yatkın, iletişim yeteneği gelişmiş, sorgulayıcı ve çözüm odaklı olmak,
B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabilmek,
Seyahat engeli bulunmamak.

TÜBİTAK personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

TÜBİTAK İŞ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

İlana başvuruda bulunmak için https://kariyer.tubitak.gov.tr adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
Başvuruların en geç 13/12/2023 tarihi saat 17:00'e kadar yapılması gerekmektedir.
Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Bir aday tüm referans kodlarından en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.
Her bir referans kodu için; "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (a) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
Değerlendirme sürecinde adaylar, iki ayrı değerlendirme aşamasına tabi tutulacaktır. Her iki aşama 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Alınan puanların katkı oranı %50 olup yapılacak ilk aşamada 40 ve üzeri puan alan adaylar değerlendirme sürecinin ikinci aşamasına çağırılacaktır. Toplamda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak suretiyle yapılan sıralama sonucunda, ilanda belirtilen istihdam edilecek personel sayısı kadar asil aday ve en fazla asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. İlk aşamada 40 ve üzeri puan alamayan adaylar ile değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasına katılmayan adaylar başarısız kabul edilecektir.
Mülakata çağrılacak adaylar, mülakat öncesi uygulama olarak envanter/teknik değerlendirmeye ve/veya online değerlendirme araçları kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulabileceklerdir.
Mülakatlarda adaylara laboratuvar ortamında uygulama yaptırılabilecektir.
Ar-Ge Personeli pozisyonları için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

TÜBİTAK personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı) / (Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile yerleştirilmiş öğrenciler için durumunu gösterir belge),
Lisans -ve varsa üstü- Diploma/Çıkış Belgesi/ YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan) (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili işyerlerinden alınan onaylı Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan),
ÖSYM sınavına girmeden Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralamasını gösterir belge,
Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için),
Talep edilen sertifika belgesinin/belgelerinin İş Başvuru Sistemi'nde "Ek Dosyalar" alanına yüklenmesi gerekmektedir,
Ulusal/Uluslararası yarışma derecesine/ödülüne sahip olan adaylar için (varsa) derece/ödül gösterir bilgi veya belge.

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