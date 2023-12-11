TÜBİTAK personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2- İş tanımında belirtilen alanda en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Sinyalizasyon sistemleri konusunda bilgi/tecrübe sahibi olmak,

Emniyet kritik yazılım geliştirme yaşam döngüsünün tüm evrelerinde görev üstlenebilmek,

PLC sistemleri için model tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi/tecrübe sahibi olmak,

Otomatik / Manuel test senaryoları ve adımları oluşturabiliyor ve uygulayabiliyor olmak,

Müşteri ihtiyaç ve gereksinimlerine uygun olarak yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde ister belirleme, tasarım, geliştirme, test, konfigürasyon, sürekli entegrasyon, sürüm yönetimi ve dağıtımı pratiklerinde tecrübe sahibi olmak,

Test senaryoları ve adımları oluşturabiliyor ve uygulayabiliyor olmak,

Dokümantasyon konusunda istekli ve düzenli çalışmak,

Versiyon kontrol sistemlerinden SVN, Git vb. en az birisini kullanmış olmak,

Tercihen SILworX, SCADE yazılımları hakkında tecrübe sahibi olmak,

Tercihen Python ile yazılım geliştirebiliyor olmak,

Takım çalışmasına yatkın, iletişim yeteneği gelişmiş, sorgulayıcı ve çözüm odaklı olmak,

B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabilmek,

Seyahat engeli bulunmamak.