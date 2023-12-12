İkramiyeler yılbaşına kadar ödenecek

Milyonlarca emeklinin beklediği 5 bin lira ikramiye ödemesi yeni yıla girmeden tamamlanacak. İlk düzenlemeden yararlanamayan 4 milyon 689 bin emeklinin beklediği 5000 TL ikramiye Aralık ayı bitmeden hesaplara yatırılacak. Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edilmişti. Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

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Genel Kurul'a gelen torba yasanın en geç önümüzdeki hafta bütçe görüşmelerinin hemen ardından TBMM'de kabul edilerek yasalaşması ve en geç yılbaşına kadar ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.