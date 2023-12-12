İşsizlik yüzde 8.5’e geriledi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2023 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; işsiz sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,3. İstihdam edilenlerin sayısı, ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüze 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,6. oldu.