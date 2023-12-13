  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi 2024 yılı bütçesinden vatandaşa büyük destek

2024 yılı bütçesinden vatandaşa büyük destek

HABER MERKEZİ
2024 yılı bütçesinden vatandaşa büyük destek
TBMM Genel Kurulu 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçeden önümüzdeki yıl yapılacak, çalışandan yaşlıya, dar gelirliden öğrenciye kadar milyonlarca vatandaşı kapsayacak yardım ve desteklerin listesini verdi. İşte bütçedeki dev destekler: 2002 yılındaki 1,4 milyar lira olan sosyal yardım bütçesi, 2024 yılında 497 milyar liraya çıkacak. Bu da bütçenin yüzde 4,5'ine denk düşüyor. Korucuyu aile, yaşlı ve engelli bakım destekleri bu grupta yer alıyor. Vatandaşların daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için 2024 yılı bütçesinde 508,6 milyar lira kaynak öngörülüyor. 2022 yılı Ocak ayı itibarıyla asgari ücreti vergi dışı tutuldu. Bu kapsamda 2024 yılında 595 milyar lira vergi istisnası öngörülüyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA