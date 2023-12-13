2024 yılı bütçesinden vatandaşa büyük destek

TBMM Genel Kurulu 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçeden önümüzdeki yıl yapılacak, çalışandan yaşlıya, dar gelirliden öğrenciye kadar milyonlarca vatandaşı kapsayacak yardım ve desteklerin listesini verdi. İşte bütçedeki dev destekler: 2002 yılındaki 1,4 milyar lira olan sosyal yardım bütçesi, 2024 yılında 497 milyar liraya çıkacak. Bu da bütçenin yüzde 4,5'ine denk düşüyor. Korucuyu aile, yaşlı ve engelli bakım destekleri bu grupta yer alıyor. Vatandaşların daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için 2024 yılı bütçesinde 508,6 milyar lira kaynak öngörülüyor. 2022 yılı Ocak ayı itibarıyla asgari ücreti vergi dışı tutuldu. Bu kapsamda 2024 yılında 595 milyar lira vergi istisnası öngörülüyor.