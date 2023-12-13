Aydın’da iş makinesi operatörleri aranıyor

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Rahmi Terzi, farklı iş makinelerine yönelik operatör belgesi alanların iyi maaşla istihdam edildiğini söyledi. İşverenlerden en çok iş makinesi operatörü talebi geldiğini belirten Terzi, "Forklift, beko loeader, greyder, ekskavatör gibi bir çok farklı iş makinesinin kullanımına yönelik teorik ve pratik eğitimlerin verildiği iş makineleri operatörlüğü kursları ile ehliyeti olan ya da olmayan kadın veya erkeklerin mesleki bilgi ve beceriyi kazanması sağlanmakta ve bu eğitimi tamamlayan ve operatör belgesi alan kişilerin hem rahatça iş bulması hem de iyi maaşlarla istihdam edilebilmesi mümkün" dedi.