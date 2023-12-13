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Haberler Ekonomi Kira fiyatları daha da düşecek

Kira fiyatları daha da düşecek

HABER MERKEZİ
Kira fiyatları daha da düşecek
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira fiyatlarındaki gerilemeye ilişkin, "Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" dedi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden kira fiyatlarının üç yıl sonunda gerilemesini değerlendirdi. Bakan Şimşek, paylaşımında "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte."
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