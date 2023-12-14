Enerji geliri gençler için kullanılacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2023 yılı genelinde vatandaşlara 282 milyar TL'lik elektrik ve doğalgaz desteği verildiğini açıkladı. Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz sayesinde 2024 mayıs ayına kadar 25 metreküplük doğalgazın vatandaşa bedelsiz olarak verilmeye devam edeceğini belirten Bayraktar, "Bu kapsamda vatandaşlarımıza 87 milyar TL'lik doğalgazı bedelsiz olarak sunmaktayız" dedi. Bakan Bayraktar ayrıca, enerji gelirlerinin gençler için kullanılacağını duyurdu.

TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde konuşan Enerji Bakanı Bayraktar, uluslararası enerji fiyatlarındaki artıştan vatandaşların etkilenmemesi için aldıkları önlemler ve destek miktarlarını açıkladı. Elektrik piyasasında devreye alınan Azami Uzlaştırma Fiyatı Uygulaması ile elektrik faturalarında yüzde 130'luk bir fiyat artışının önüne geçtiklerini anlatan Bayraktar, bu sayede 220 milyar TL'yi bulan bir meblağın da vatandaşların cebinde kaldığını belirtti. Karadeniz'deki Sakarya Gaz sahasından üretilen doğal gaz ile konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 2023 Nisan ayı faturalarının tümünün ücretsiz karşılandığını anlatan Bayraktar, mayıs 2024'e kadar da 25 metreküpü bedelsiz olarak verilecek gaz ile vatandaşlara toplam 87 milyar TL'lik gazın bedelsiz sunulmuş olacağını açıkladı.