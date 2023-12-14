Oyuncak sektöründeki ihracatımız 3 katına çıktı

TÜRKİYE'NİN oyuncak sektörü ihracatında artış dikkati çekiyor. İhracatı yapılan oyuncaklar arasında üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, elektrikli trenler, oyuncak müzik aletleri ve bilmeceler (puzzle) gibi birçok ürün bulunuyor. Bu yılın 10 aylık döneminde sektörün ihracatı 76 milyon 193 bin dolara ulaştı. Ülkeler bazında bakıldığında, en çok ihracat gerçekleştirilen ülke 6 milyon 237 bin dolarla ABD olurken bu ülkeden ithal edilen oyuncak tutarı ise 566 bin dolar olarak kayıtlara geçti. ABD'yi 5 milyon 888 bin dolar ihracatla Rusya takip etti. Rusya'yı 5 milyon 41 bin dolarla Romanya, 4 milyon 417 bin dolarla Birleşik Krallık, 3 milyon 779 bin dolar ile Yunanistan izledi.