Erkan: Türk Lirası’na geçiş zamanı geldi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, reel sektör görüşmeleri kapsamında TİM Sektörler Konseyi toplantısına katıldı. Toplantıda karşılıklı değerlendirmelerde bulunulurken, ihracatçılar açısından önemli görülen konular geniş bir kapsamda ele alındı. TCMB Başkanı Erkan, TİM'in toplantısında Türk Lirası'na geçiş zamanının geldiğini belirterek, bunun en doğrudan yansımalarının mevduat gelişmelerinde görüldüğünü dile getirdi. Erkan, fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme için önemine değindi.