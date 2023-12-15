Türkiye’nin kredi risk primi geriledi

YENİ ekonomi yönetiminin attığı adımlarla mayıs sonundan bu yana düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 299,9 baz puana indi. Merkez Bankası, Mayıs'tan bu yana enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini yüzde 8,50'den yüzde 40'a taşırken, birçok sadeleşme adımına da imza attı. Atılan adımlar, Türk lirası varlıklara ilginin artmasını sağlarken, uluslararası finansal kuruluşların olumlu yöndeki açıklamaları sürüyor.