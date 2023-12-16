200 bin EYT’linin başvurusu reddedildi

EYT düzenlemesiyle emeklilik hakkı arayan 1 milyon 632 bin kişinin aylık bağlama işlemleri tamamlanırken yaklaşık 200 bin kişinin başvurusu reddedildi. Bu reddedilen başvuruların nedenlerini anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, dikkat edilmesi gereken durumları sıraladı. Erdursun, "Birincisi, kendi şirketinde sigortalı olanlar, ortağı olduğu şirkette sigortalı olanlar, kuralına uygun bir şekilde bir kişi 2008 yılından önce bir şirkette çalışırken hisse almış ise sigortalılığı bugüne kadar devam edebilir ancak şirketi kurduktan sonra kendi şirketinde sigortalı olan kişiler o sigorta primlerini boşuna ödediler, hepsinin Bağ-Kur'a geçmesi gerekiyor.

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Bunların yanı sıra Özgür Erdursun "En önemli konu; çalışmadığı halde bir kişi kendisini çalışıyormuş gibi bir işletmede sigortalı gösterip eksik günlerini tamamlarsa ve bu sahte sigortalılık olarak kanunda geçen durumu Sosyal Güvenlik Kurumu fark ederse ister emeklilik üstünden 3, 5, 8, 10 yıl geçsin bu durumu tespit ederse geriye doğru emekliliği iptal eder, ödediği emekli aylıklarını ve sağlık harcamalarının parasını sigortalıdan geri talep eder. Bir önemli detay da eğer başkasının primleri sehven sizin hesabınıza katılmışsa emekliliğiniz iptal edilir" şeklinde konuştu.