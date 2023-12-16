DSI 2. Bölge’de bayrak değişimi

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nde bayrak değişimi. Ankara'ya tayini çıkan Saadetin Ceylan'ın yerine DSİ 2. Bölge Müdürü olarak atanan Hüseyin Koray Bilgi, düzenlenen törenle bayrağı teslim aldı. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'ne atanan Hüseyin Koray Bilgi düzenlenen devir teslim töreni ile yeni görevine başladı. 1 yıldır DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nü yürüten Saadettin Ceylan'dan görevi teslim alan Hüseyin Koray Bilgi, Saadettin Ceylan'a hizmetleri için teşekkür etti. Çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini kaydeden Hüseyin Koray Bilgi, " DSİ 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay havzalarını Türk tarımı ve ekonomisi için önemini çok iyi biliyoruz. Hedefimiz bütün projelerimizi sorunsuz şekilde sürdürüp, oluşturacağımız yeni projelerle bölge insanına 7 gün 24 hizmet etmek" dedi.