İnci Holding’de bayrak değişimi

Ege sanayisinin duayeni merhum Cevdet İnci'nin 71 yıl önce temellerini attığı İnci Holding'te bayrak değişimi yaşanıyor. Neşe Gök, yeni yatırımlar ve fabrika açılışlarıyla yürüttüğü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2024 itibariyle Cihan Elbirlik'e devredecek. İnci Holding, devir teslim öncesinde başkanlık devrini düzenlediği bir basın toplantısıyla duyurdu. İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, 2016 yılında Perihan İnci'den devraldığı başkanlık görevini, kesintisiz 8 yıl sürdürdüğünü belirterek, "Bu bir bayrak devridir. Bayrağı güvenle üçüncü neslin bir diğer temsilcisi Cihan Elbirlik'e devredeceğim. Global bir Türk şirketi haline gelen grubumuz, üç nesildir büyüyor. Bu başarı tablosunun 8 yılını yönetmek benim için ayrı bir gurur vesilesidir" dedi.