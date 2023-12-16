Tapuda 3 boyutlu dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 3 boyutlu şehir modellerinin üretilmesinde katkı sağlayacak '3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje ile şehirlerin dijital ikizlerinin çıkarıldığını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, "Projesini tamamladığımız illerde, yılbaşından itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacağız. Proje ile deprem, sel ve heyelan gibi afetlerin sonrasında arama kurtarma ve hasar tespitini, yeni şehirleşme çalışmalarını, mevcut yapı stokunun tespiti ve takibini, tapu, kadastro, adres, 3 boyutlu bina verilerinin üretilerek belediye ve diğer kamu kurumlarının verileriyle entegre edilmesini ve enerji potansiyeli tahmini ile gürültü emisyonu tahminlerini yapabileceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızın parsel sorgu uygulamasında yapıyla ilgili bilgiye erişebilmelerini de sağlayacağız" dedi.