Yatırımcılar için uygun kredi imkanı 20 Aralık’ta

YTAK için başvurular 20 Aralık'tan itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulamaya konulacak elektronik portal üzerinden çevrim içi alınacak. Başvuru yapacaklarda 284 stratejik öncelikli ürün veya 261 teknoloji alan listesinde yer alan projelere ilişkin çalışma yapması şartı aranacak.

UYGUN KOŞULLARDA

Yatırımcıların uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişim sağlaması, yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandırması, cari denge ve fiyat istikrarına katkı vermesi hedeflenen "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi"ne (YTAK) başvurular 20 Aralık'ta başlıyor. Türkiye yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedefli ekonomik program kapsamında çeşitli sektörlerin gelişimini desteklerle hızlandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda uygulamaya alınan programlardan biri de YTAK oldu. Programla yüksek teknolojili ürünlerin üretilerek yurt dışına katma değerli satışı öngörülüyor. YTAK Programı, 20 Aralık'tan itibaren çeşitli alanlarda iş yapan kişi ve kuruluşların projelerini uygulamalarına imkan sağlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, projenin Türkiye'yi ileriye taşıyıp, cari açığını düşüreceğini söylemişti.