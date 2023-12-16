Yerli Malı Haftası’nda öğrenciler Togg ile tanıştı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Yerli Malı Haftası kutlamaları çerçevesinde Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) bir ilkokulda düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'u göndererek öğrencilere sürpriz yaptı. Yerli Malı Haftası çerçevesinde Turgutlu'ya bağlı kırsal mahallelerden Irlamaz'da ki Refik Pınar İlkokulu öğrencileri, Türkiye'nin gururu yerli otomobil TOGG' la buluştu. Yerli Malı Haftasın kutlamaları kapsamında, okulda yapılan etkinliğe Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, odaya ait hizmet aracı olan yerli ve milli otomobili TOGG göndererek öğrencilere, sürpriz ve heyecan yaşattı. Okul bahçesinde sergilenen TOGG' u inceleyen öğrenciler, araçla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. TOGG' u yakından gören ve içerisine binerek yakından tanıma imkanı da bulan öğrencilerden bazıları araca bindirilerek okul bahçesinde gezdirildi. Öğrencilerin yerli ve milli araçla tanışmalarını istediklerini belirten TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, "Burada öğrencilerimiz yerli ve milli arabamızla tanışsın istedik. Çok mutlu oldular" diye konuştu.