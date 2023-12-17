  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kemeraltı esnafından katı atık bedeli alınmayacak

Kemeraltı esnafından katı atık bedeli alınmayacak

HABER MERKEZİ
Kemeraltı esnafından katı atık bedeli alınmayacak
İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin aralık ayı olağan meclis toplantısının 3'üncü birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. Meclis oturumunda Başkanlık makamı tarafından gündeme getirilen ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafından 2024 yılında "Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Bedellerinin" alınmamasına ilişkin madde görüşüldü. Görüşmelerin arından oy birliğiyle kabul edilen madde kapsamında, Kemeraltı'nda hizmet veren ve konut dışı aboneleri bulunan (lokanta, kafeterya, eğlence merkezleri vb.) ve öğrenci yurtlarından 2024 yılı için aylık 88 TL olarak belirlenen katı atık bertaraf bedeli alınmaması kararı çıktı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA