Kemeraltı esnafından katı atık bedeli alınmayacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin aralık ayı olağan meclis toplantısının 3'üncü birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. Meclis oturumunda Başkanlık makamı tarafından gündeme getirilen ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafından 2024 yılında "Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Bedellerinin" alınmamasına ilişkin madde görüşüldü. Görüşmelerin arından oy birliğiyle kabul edilen madde kapsamında, Kemeraltı'nda hizmet veren ve konut dışı aboneleri bulunan (lokanta, kafeterya, eğlence merkezleri vb.) ve öğrenci yurtlarından 2024 yılı için aylık 88 TL olarak belirlenen katı atık bertaraf bedeli alınmaması kararı çıktı.