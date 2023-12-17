  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Manisa Büyükşehri yangın mağdurlarına destek oldu

Manisa Büyükşehri yangın mağdurlarına destek oldu

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa Büyükşehri yangın mağdurlarına destek oldu
MANİSA Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesinde Sarısığırlı, Hatıplar ve Çaltepe mahallelerinden çıkan yangında tarım alanları zarar gören vatandaşlara yüzde 100 hibe desteği ile zeytin fidanı desteğinde bulundu. İlçede 35 üreticiye 1650 fidan desteğinde bulunulurken, üreticiler destekten dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Cengiz Ergün her zaman için çiftçinin yanında, arkasında durmaya devam ediyor. Biz de bunun hakkını vermek zorundayız" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA