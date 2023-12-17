Manisa Büyükşehri yangın mağdurlarına destek oldu

MANİSA Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesinde Sarısığırlı, Hatıplar ve Çaltepe mahallelerinden çıkan yangında tarım alanları zarar gören vatandaşlara yüzde 100 hibe desteği ile zeytin fidanı desteğinde bulundu. İlçede 35 üreticiye 1650 fidan desteğinde bulunulurken, üreticiler destekten dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Cengiz Ergün her zaman için çiftçinin yanında, arkasında durmaya devam ediyor. Biz de bunun hakkını vermek zorundayız" dedi.