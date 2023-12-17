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Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi sektörü buluşturdu

HABER MERKEZİ
Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi sektörü buluşturdu

Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu Şirketleri'nden Bak Ambalaj'ın sponsorları arasında yer aldığı ve Ambalaj Sanayicileri Derneği ev sahipliğinde düzenlenen II. Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi başarıyla tamamlandı.

YOL HARİTASI KONUŞULDU

Açılışını ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir'in gerçekleştirdiği bu önemli kongrede, ambalaj sanayinin sürdürülebilirlik yol haritasını oluşturma hedefiyle, 13 ülkeden 48 konuşmacı yer aldı ve sektörün önde gelen paydaşları bir araya geldi. Konuşmacılar arasında Bak Ambalaj Genel Müdürü Mehmet Emin Bozdağ'ın da yer aldığı etkinlik, birbirinden faydalı sunumlara ev sahipliği yaptı. Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bak Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Enver Bakioğlu'nun, panel açılış konuşması ve moderatörlüğünü üstlendiği "Döngüsel Ekonomi ve Geri Dönüşüm" temalı oturumda ise sürdürülebilirliğe hizmet edecek çok kıymetli konuşmalar gerçekleştirildi.

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