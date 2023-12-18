Bütçe görüşmesi aralıksız sürecek

Genel Kurulda, 11 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri belirlenen takvimin ikinci haftasında da sürecek. Cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak Genel Kurul, günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in Genel Kurulda kürsüde konuşma yaptığı sırada rahatsızlanması daha sonra da hayatını kaybetmesinin ardından yarıda kesilen 12 ve 14 Aralık'taki görüşmeler, 21 Aralık'ta kaldığı yerden devam edecek. Görüşmelerin yarıda kesilmesi nedeniyle bütçe görüşmeleri, bir gün daha uzatılacak. Bu nedenle 24 Aralık'ta sona ermesi planlanan görüşmeler, 25 Aralık'ta tamamlanacak. Bütçe görüşmeleri tamamlanıncaya kadar Meclis'e ziyaretçi alınmayacak, siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmayacak. Bugün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, salı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çarşamba Hazine ve Maliye Bakanlığı, perşembe TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, cuma Cumhurbaşkanlığı bütçeleri ele alınacak.