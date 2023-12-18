Demir ihracatının yıldızlarına ödül

Yıllık 2,5 milyar doları aşan ihracat performansıyla Ege İhracatçı Birlikleri'nin ihracatında 6 yıldır zirveye demir atan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 2022 yılında gerçekleştirdiği 2 milyar 564 milyon dolarlık ihracatın yüzde 78'ini gerçekleştiren 35 üyesi için "Demir ve Demirdışı Metaller İhracatının Yıldızları Ödül Töreni" düzenledi.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği üyeleri arasında ihracatın zirvesinde Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yer alırken, ikinci firma Başak Metal Ticaret ve Sanayi A.Ş., üçüncü firma Kardemir Dış Ticaret Anonim Şirketi şeklinde sıralandı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, 2022 yılında ihracatlarını 2021 yılına göre yüzde 15 artırarak 2 milyar 564 milyon dolara ulaştıklarını dile getirdi. Ertan, "Ödül verdiğimiz 35 üyemiz 2022 yılında Türkiye'ye 2 milyar dolar döviz kazandırdı. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.