Jeotermal sektöründe genç mühendis hedefi

Jeotermal Enerji Derneği, sektöre ilgi duyan mühendis adaylarını jeotermal enerji santralleri ile buluşturdu. Mühendis adayları, jeotermal santralleri yerinde inceleme fırsatı bularak jeotermal enerji teknoloji hakkında ise bilgiler edindi. Dernek üyeleri, mühendis adaylarına, jeotermal enerji santrallerini ziyaret etmeleri ve sektöre örnek iyi uygulamaları yerinde inceleme fırsatı sundu. Ayrıca jeotermal sektöründe kalifiye iş gücünün artırılması için akademi - yatırımcı iş birliklerine katkı da sağlanıyor.