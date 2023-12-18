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Haberler Ekonomi Türkiye yerli tasarım başvurusunda dünya ikincisi

Türkiye yerli tasarım başvurusunda dünya ikincisi

HABER MERKEZİ
Türkiye yerli tasarım başvurusunda dünya ikincisi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na göre Türkiye'nin yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yükseldiğini açıkladı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) 2023 raporunda, fikri mülkiyette en çok yerli tasarım başvurusu yapan ülkeleri açıkladı. Raporda, son 10 yılda Türkiye'nin yükselişi dikkat çekti. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün yayımladığı 2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu verilerine göre Türkiye, 2022 yılında yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yer alıyor. Hedefimiz; tasarım, marka, katma değer zincirini güçlendirmek" ifadelerini kullandı.
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