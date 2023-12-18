Ukraynalı kadınlardan İzmir’de anlamlı kermes

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde geçtiğimiz hafta düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri'nde stant açan İzmir Ukraynalılar Derneği, düzenledikleri kermesten elde edilen gelirin tamamını savaş sonrası Antalya'daki çeşitli otellerde kalan 500 yetim çocuğa gönderdi. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle hayata geçirilen Savaşsız Çocukluk Projesi kapsamında Antalya'daki belirlenen otellerde kalan 500 yetim çocuğa destek olmak için kermes düzenlediklerini belirten İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Oksana Özek, "Bizler dernek üyelerimizle Ukrayna'dan gelip Türk halkının kucak açtığı yetim çocuklarımıza ve ailelerine bir nebze de olsa katkı sunmak için kermes düzenledik. Kermesimizin tüm gelirini yetimlere bağışladık" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Savaşsız Çocukluk Organizasyonu İzmir Temsilcisi Olga Blazhevych ise "Türkiye ve harika Türk halkı her zaman misafirlerine ilgi ve misafirperverlik gösterdi, bunun için çok teşekkür ederiz. İnanılmaz desteğiniz ve nezaketiniz için minnettarız. Ayrıca Savaşsız Çocukluk projemizden bahsetmek istiyoruz. Neredeyse iki yıl önce büyük bir savaşın başlangıcına tanık olduk ve projemiz bu zorluğa cevap olarak doğdu. Yetimleri Ukrayna'nın en tehlikeli bölgelerinden güvenli Türkiye'ye tahliye ettik. Bu kolay bir kurtuluş yolu değildi, ama biz şimdiye kadar bu yoldan yürümeye devam ediyoruz. Şu an "Savaşsız Çocukluk" projesinin kapsamında Antalya'da evlerini bulan yaklaşık 500 Ukraynalı yetim çocuk bulunuyor. Çocuklarımızı kabul ettiği için Türkiye'ye teşekkür ederiz" diye konuştu.