Yeni asgari ücrette gözler ikinci toplantıda

Asgari ücret toplantısında işçi tarafı, 14 bin lira hesaplanan açlık sınırının altında teklif gelmesi durumunda masadan kalkacağını ifade ederken, pazarlığın minimum yüzde 35-40'la (15 bin 395-15 bin 962 lirayla) başlaması bekleniyor. Yeni asgari ücret zammıyla birlikte 65 yaş aylığı, işsizlik, engelli, stajyer maaşı artacak, sosyal yardımlardaki gelir şartları, prim ödeme tutarları değişecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bugünkü toplantısında temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. Toplantıda TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. İlk defa 4 işçinin yer aldığı ilk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret miktarının sosyal diyalog, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacaklarını söyledi. TİSK süreci dengeli bir rakam ve mutabakatla tamamlama arzusunda olduklarını, Türk-İş de yeni asgari ücretin işçilerin, toplumun beklentilerine uygun olmasını istedi. Yüzde 40 artması durumunda 15 bin 962, yüzde 45 artması durumunda 16 bin 535 lira, yüzde 50 artış durumunda 17 bin 103 liraya çıkacak. 2024 yılında geçerli olacak zam oranının bu ayın son günlerinde kesinlik kazanması bekleniyor.

BİRÇOK KALEMDE DEĞİŞİKLİK

65 yaş aylığı bağlanabilmesi için gelirin net asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekiyor. Bugün için 3 bin 800 lira. Asgari ücretin yüzde 40 artması (15 bin 962 lira) durumunda gelir şartı 5 bin 320 lira, yüzde 50 artması durumunda da 5 bin 700 lira olacak. Böylece ihtiyacı olduğu halde bu gelir şartı limitine takılan yaşlıların aylık alması kolaylaşacak. 65 yaş maaşındaki artışı ise memur maaş zammı belirleyecek. Memur zammının yüzde 50 olması durumunda 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı 3 bin 522 liraya çıkacak. İşsizlik maaşının en düşük miktarı brüt asgari ücretin (şu anda 13 bin 414 lira) yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar. Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa brüt 18 bin 780 liraya, yüzde 50 zam yapılması halinde brüt 20 bin 121 liraya çıkacak. Buna göre; şu anda 5 bin 365 lira olan en düşük işsizlik maaşı 7 bin 500 lira ila 8 bin 300 lira arasında belirlenecek. En yüksek işsizlik maaşı da 15 bin liranın üzerinde olacak.

İŞTE KONUŞULAN RAKAMLAR

Yüzde 35 artarsa 15 bin 395 lira

Yüzde 40 artarsa 15 bin 962 lira

Yüzde 45 artarsa 16 bin 532 lira

Yüzde 50 artarsa 17 bin 103 lira